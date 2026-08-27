A Câmara de Campinas aprovou nesta quarta-feira (26), em primeira discussão, o projeto que torna obrigatória a microchipagem e o registro de cães da raça pitbull e de animais resultantes de cruzamentos com a raça que vivem no município. A proposta ainda precisa passar por nova votação antes de seguir para sanção.
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O texto é de autoria dos vereadores Hebert Ganem (Podemos) e Permínio Monteiro (PSB) e altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos. A medida cria um programa municipal específico para identificação desses cães.
Pelo projeto, todos os animais enquadrados na regra deverão ser microchipados e incluídos em um banco de dados oficial, com informações do cão e do responsável. Entre os dados exigidos estão nome e endereço do tutor, telefone, identificação do animal, sexo, data de nascimento, características físicas, data da implantação do microchip e identificação do profissional responsável.
Tutor terá de manter cadastro atualizado
O responsável pelo animal também será obrigado a comunicar mudanças como castração, morte, alteração de endereço, telefone, e-mail ou transferência da guarda.
Enquanto a atualização não for feita, a pessoa que continuar registrada no sistema seguirá respondendo legalmente pelo cão.
Segundo os autores, a proposta busca ampliar o controle sobre os animais, facilitar a identificação dos responsáveis e reforçar a guarda responsável.
Permínio Monteiro afirmou que a medida também pretende evitar que a raça seja tratada apenas pelo estigma. “Esse projeto é de extrema importância para garantir a guarda responsável dos pitbulls. Sabemos que existe certo preconceito contra a raça, mas, na maioria das vezes, o comportamento do animal depende da criação e da socialização”, disse.