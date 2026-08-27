Um caminhão tombou na madrugada desta quinta-feira (27) na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, e provocou a interdição total da pista no sentido Sul. O acidente aconteceu por volta das 4h28, na altura do km 129, durante chuva.

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Segundo informações do Centro de Controle Multimodal da Artesp, o caminhão Iveco seguia pela faixa 2 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle, bateu na defensa metálica do canteiro central e tombou entre as duas faixas. A carga transportada era de massa de pastel.

Além da carga, o acidente provocou o derramamento de cerca de 150 litros de diesel sobre a pista. O motorista não ficou ferido.

Tráfego foi desviado