Uma abordagem em uma viela do Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas, terminou com a apreensão de drogas, balanças de precisão, rádios comunicadores e outros materiais usados no preparo e armazenamento de entorpecentes. Um homem foi preso.

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A ocorrência começou quando policiais do 47º BPM/I abordaram dois homens e encontraram com um deles 14 microenvelopes de cocaína e 24 porções de crack. Ele disse ser usuário e informou que seus documentos estavam em uma residência próxima.

Ao verificar o imóvel indicado, a equipe encontrou uma quantidade maior de drogas semelhantes às apreendidas na rua, além de balanças de precisão, rádios comunicadores, aparelhos eletrônicos, embalagens para acondicionamento de entorpecentes, um celular e o documento do abordado.