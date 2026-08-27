27 de agosto de 2026
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VIELA LEVA À CASA

Drogas na rua levam PM até residência com material do tráfico

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Abordagem no Novo Campos Elíseos levou a uma residência com drogas, balanças, rádios e embalagens; um homem acabou preso.
Abordagem no Novo Campos Elíseos levou a uma residência com drogas, balanças, rádios e embalagens; um homem acabou preso.

Uma abordagem em uma viela do Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas, terminou com a apreensão de drogas, balanças de precisão, rádios comunicadores e outros materiais usados no preparo e armazenamento de entorpecentes. Um homem foi preso.

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A ocorrência começou quando policiais do 47º BPM/I abordaram dois homens e encontraram com um deles 14 microenvelopes de cocaína e 24 porções de crack. Ele disse ser usuário e informou que seus documentos estavam em uma residência próxima.

Ao verificar o imóvel indicado, a equipe encontrou uma quantidade maior de drogas semelhantes às apreendidas na rua, além de balanças de precisão, rádios comunicadores, aparelhos eletrônicos, embalagens para acondicionamento de entorpecentes, um celular e o documento do abordado.

Os dois homens foram levados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Após os procedimentos, um deles foi ouvido e liberado, enquanto o responsável pelo imóvel permaneceu preso.

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