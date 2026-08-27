27 de agosto de 2026
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TROCA SUSPEITA

PM encontra bolsa com drogas e prende dois em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
PM viu movimentação com dinheiro no Jardim Icaraí e encontrou bolsa com cocaína, crack, maconha e R$ 150 nas proximidades.
PM viu movimentação com dinheiro no Jardim Icaraí e encontrou bolsa com cocaína, crack, maconha e R$ 150 nas proximidades.

Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas no Jardim Icaraí, em Campinas, após uma abordagem da Polícia Militar. A equipe informou ter visto um deles entregando dinheiro ao outro, o que motivou a averiguação.

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Na busca pessoal, nenhum entorpecente foi encontrado, mas um dos abordados carregava dinheiro em notas fracionadas. Como os dois apresentaram versões diferentes sobre a situação, os policiais decidiram fazer uma varredura nas proximidades.

Durante as buscas, foi localizada uma bolsa com porções de substâncias semelhantes a cocaína, crack e maconha, além de R$ 150 em dinheiro.

Os dois homens foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, juntamente com o material apreendido, e permaneceram à disposição da Justiça.

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