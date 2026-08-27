Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas no Jardim Icaraí, em Campinas, após uma abordagem da Polícia Militar. A equipe informou ter visto um deles entregando dinheiro ao outro, o que motivou a averiguação.

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Na busca pessoal, nenhum entorpecente foi encontrado, mas um dos abordados carregava dinheiro em notas fracionadas. Como os dois apresentaram versões diferentes sobre a situação, os policiais decidiram fazer uma varredura nas proximidades.

Durante as buscas, foi localizada uma bolsa com porções de substâncias semelhantes a cocaína, crack e maconha, além de R$ 150 em dinheiro.