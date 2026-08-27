Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar no Jardim Itatinga, em Campinas, após os agentes identificarem uma série de adulterações nos sinais do veículo. O condutor acabou preso por receptação e adulteração de identificador veicular.

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A abordagem ocorreu durante patrulhamento, quando os policiais pararam uma Honda Pop 100 ocupada por dois homens. A consulta da placa apresentou inconsistências e uma verificação mais detalhada revelou alterações no chassi, motor, placa e etiqueta destrutiva.

Com novas pesquisas, a equipe conseguiu identificar os dados originais da motocicleta e constatou que o veículo havia sido furtado de uma residência.

Condutor ficou preso