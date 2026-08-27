27 de agosto de 2026
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MOTO CLONADA

Moto furtada tinha chassi, motor, placa e etiqueta alterados

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Honda Pop 100 tinha alterações em chassi, motor, placa e etiqueta; condutor foi preso e passageiro liberado para investigação.
Honda Pop 100 tinha alterações em chassi, motor, placa e etiqueta; condutor foi preso e passageiro liberado para investigação.

Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar no Jardim Itatinga, em Campinas, após os agentes identificarem uma série de adulterações nos sinais do veículo. O condutor acabou preso por receptação e adulteração de identificador veicular.

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A abordagem ocorreu durante patrulhamento, quando os policiais pararam uma Honda Pop 100 ocupada por dois homens. A consulta da placa apresentou inconsistências e uma verificação mais detalhada revelou alterações no chassi, motor, placa e etiqueta destrutiva.

Com novas pesquisas, a equipe conseguiu identificar os dados originais da motocicleta e constatou que o veículo havia sido furtado de uma residência.

Condutor ficou preso

Os dois ocupantes foram levados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas para esclarecimentos.

Após a análise da ocorrência, Edson Kauã dos Santos Alves, que conduzia a moto, permaneceu preso. Já Arthur Mariano Crivelaro, que estava como passageiro, foi liberado e seguirá sendo investigado.

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