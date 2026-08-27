Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta quarta-feira (26), no Jardim do Lago Continuação, em Campinas. A ocorrência começou durante uma abordagem na Rua Nova, onde policiais do 47º BPM/I encontraram uma porção semelhante a cocaína e dinheiro.

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Durante a ação, o suspeito contou aos policiais que havia escondido um simulacro de arma de fogo após uma briga ocorrida durante a madrugada. A partir da indicação dada por ele, a equipe foi até o ponto informado e localizou o objeto.

No mesmo local, os policiais encontraram também uma sacola com mais drogas, o que reforçou a suspeita de tráfico.