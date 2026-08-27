27 de agosto de 2026
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DROGA E SIMULACRO

Abordagem termina com drogas, dinheiro e simulacro apreendidos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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PM encontrou cocaína, dinheiro e um simulacro de arma após abordagem no Jardim do Lago Continuação; suspeito acabou preso.
PM encontrou cocaína, dinheiro e um simulacro de arma após abordagem no Jardim do Lago Continuação; suspeito acabou preso.

Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta quarta-feira (26), no Jardim do Lago Continuação, em Campinas. A ocorrência começou durante uma abordagem na Rua Nova, onde policiais do 47º BPM/I encontraram uma porção semelhante a cocaína e dinheiro.

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Durante a ação, o suspeito contou aos policiais que havia escondido um simulacro de arma de fogo após uma briga ocorrida durante a madrugada. A partir da indicação dada por ele, a equipe foi até o ponto informado e localizou o objeto.

No mesmo local, os policiais encontraram também uma sacola com mais drogas, o que reforçou a suspeita de tráfico.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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