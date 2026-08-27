O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”, em Americana, acaba de ganhar um novo habitante: uma marianinha-de-cabeça-amarela (Pionites leucogaster), espécie de psitacídeo classificada como ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A ave foi encaminhada pelo Cetras (Centro de Triagem de Animais Silvestres) de Barueri e já chegou ao zoológico sob os primeiros cuidados da equipe técnica. Na última terça-feira (25), o animal passou por uma bateria de procedimentos clínicos, incluindo implantação de microchip de identificação, pesagem, vermifugação e coleta de sangue.
O material biológico coletado será usado para a sexagem da ave — exame necessário, uma vez que machos e fêmeas da espécie não apresentam diferenças físicas aparentes, o que impossibilita a identificação do sexo apenas pela observação visual.
Segundo a diretora da unidade, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, o animal segue em quarentena sanitária e recebe acompanhamento veterinário antes de ser apresentado aos visitantes.
“Nosso Zoo Americana tem mais um morador que agora recebe os cuidados para que sua saúde seja adequadamente preservada. Em breve, ele poderá ser visitado no parque”, afirmou.
Natural de regiões do Brasil, Bolívia e Peru, a marianinha-de-cabeça-amarela enfrenta riscos de desaparecimento na natureza, conforme alerta a IUCN. A chegada do novo exemplar ao parque reforça o papel dos zoológicos na conservação e na educação ambiental.