O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”, em Americana, acaba de ganhar um novo habitante: uma marianinha-de-cabeça-amarela (Pionites leucogaster), espécie de psitacídeo classificada como ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

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A ave foi encaminhada pelo Cetras (Centro de Triagem de Animais Silvestres) de Barueri e já chegou ao zoológico sob os primeiros cuidados da equipe técnica. Na última terça-feira (25), o animal passou por uma bateria de procedimentos clínicos, incluindo implantação de microchip de identificação, pesagem, vermifugação e coleta de sangue.

O material biológico coletado será usado para a sexagem da ave — exame necessário, uma vez que machos e fêmeas da espécie não apresentam diferenças físicas aparentes, o que impossibilita a identificação do sexo apenas pela observação visual.