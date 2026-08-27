Dois homens foram conduzidos ao plantão policial após serem flagrados pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba praticando pesca irregular no Córrego Barnabé, na região do Jardim Morada do Sol.

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A ocorrência teve início quando a equipe de Monitoramento Urbano identificou, por meio das câmeras de segurança, os suspeitos utilizando tarrafas para a captura de peixes no local. Imediatamente, as viaturas em patrulhamento foram acionadas e deslocadas até o endereço.

Ao chegarem, os agentes constataram que a atividade era realizada em desacordo com a legislação ambiental vigente. Segundo a GCM, o uso de tarrafas exige obediência a normas específicas quanto ao local, à espécie-alvo, ao tamanho da malha e às demais restrições previstas em lei.