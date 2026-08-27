27 de agosto de 2026
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Câmeras entregam pesca irregular no Córrego Barnabé

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Dois homens foram flagrados pela GCM praticando pesca irregular com tarrafas no Córrego Barnabé.
Dois homens foram flagrados pela GCM praticando pesca irregular com tarrafas no Córrego Barnabé.

Dois homens foram conduzidos ao plantão policial após serem flagrados pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba praticando pesca irregular no Córrego Barnabé, na região do Jardim Morada do Sol.

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A ocorrência teve início quando a equipe de Monitoramento Urbano identificou, por meio das câmeras de segurança, os suspeitos utilizando tarrafas para a captura de peixes no local. Imediatamente, as viaturas em patrulhamento foram acionadas e deslocadas até o endereço.

Ao chegarem, os agentes constataram que a atividade era realizada em desacordo com a legislação ambiental vigente. Segundo a GCM, o uso de tarrafas exige obediência a normas específicas quanto ao local, à espécie-alvo, ao tamanho da malha e às demais restrições previstas em lei.

Os dois envolvidos foram detidos em flagrante e encaminhados à unidade policial para os procedimentos cabíveis. As tarrafas e demais materiais utilizados na pesca também foram apreendidos e apresentados à autoridade responsável.

A prática de pesca em desacordo com as regras ambientais pode ser enquadrada como crime, conforme prevê o artigo 34 da Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre sanções penais e administrativas para condutas lesivas ao meio ambiente, incluindo a pesca em período proibido ou em locais vetados por órgãos competentes.

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