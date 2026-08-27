Um homem foi preso em flagrante na quarta-feira (26) suspeito de invadir a residência da ex-companheira e subtrair o celular dela, em Itapira. O caso, inicialmente registrado como violência doméstica, foi esclarecido após patrulhamento da Polícia Militar.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o ex-companheiro entrou em sua casa sem autorização e levou o aparelho telefônico. Durante a tentativa de impedir a fuga, houve uma luta corporal, e a mulher conseguiu rasgar a camiseta do agressor, que fugiu em seguida.

Após a saída do homem, a vítima danificou dois pneus do veículo dele, mas o suspeito deixou o local a pé, sem rumo certo. Com base nas características físicas e nas vestimentas repassadas pela mulher, as equipes policiais realizaram buscas pela região.