Um homem foi preso em flagrante na quarta-feira (26) suspeito de invadir a residência da ex-companheira e subtrair o celular dela, em Itapira. O caso, inicialmente registrado como violência doméstica, foi esclarecido após patrulhamento da Polícia Militar.
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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o ex-companheiro entrou em sua casa sem autorização e levou o aparelho telefônico. Durante a tentativa de impedir a fuga, houve uma luta corporal, e a mulher conseguiu rasgar a camiseta do agressor, que fugiu em seguida.
Após a saída do homem, a vítima danificou dois pneus do veículo dele, mas o suspeito deixou o local a pé, sem rumo certo. Com base nas características físicas e nas vestimentas repassadas pela mulher, as equipes policiais realizaram buscas pela região.
Os agentes localizaram e abordaram um indivíduo com as mesmas características informadas, inclusive com a camiseta rasgada. Durante a revista pessoal, foi encontrado um celular, e o abordado confessou que o objeto pertencia à vítima.
Com o apoio de outra equipe, os policiais retornaram à residência da mulher, que reconheceu o aparelho e manifestou interesse em representar criminalmente contra o suspeito.
Todos os envolvidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de roubo impróprio. O homem permanece à disposição da Justiça.