A quinta-feira (27) começa com céu nublado, mas a previsão é de melhora significativa ao longo do dia na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A nebulosidade diminui gradualmente, com predomínio de sol a partir da tarde, o que deve garantir mais estabilidade e elevação das temperaturas.

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Os termômetros devem marcar entre 18°C e 32°C, com destaque para a tarde, que promete ser quente e seca. A umidade relativa do ar pode cair a níveis próximos dos 30%, índice que já exige atenção redobrada com a hidratação e com a exposição prolongada ao sol.

A recomendação é evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes, manter-se bem hidratado e, se possível, umidificar os ambientes. A tendência para os próximos dias é de tempo firme e aquecido, com baixa probabilidade de novos episódios de chuva significativa.