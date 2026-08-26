26 de agosto de 2026
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HORA DO RELATÓRIO

Parecer sobre Vini será votado nesta sexta na Câmara

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Comissão vota nesta sexta-feira o parecer de Otto Alejandro; depois, caso segue ao plenário para decisão sobre eventual cassação.
Comissão vota nesta sexta-feira o parecer de Otto Alejandro; depois, caso segue ao plenário para decisão sobre eventual cassação.

A Comissão Processante que investiga o vereador Vini Oliveira (Cidadania) marcou para esta sexta-feira (28), às 10h, a votação do relatório final do processo na Câmara de Campinas. O parecer será apresentado pelo relator Otto Alejandro (PL) e indicará se a denúncia deve ser considerada procedente ou improcedente.

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A reunião acontece no Plenarinho da Câmara, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, na Ponte Preta, e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. A convocação foi feita após a comissão analisar as razões finais apresentadas pela defesa de Vini.

Depois da leitura e votação do parecer pelos integrantes da CP, o relatório será encaminhado à Presidência da Câmara, que deverá marcar a Reunião de Julgamento. É nessa sessão que o plenário decidirá se o mandato de Vini será cassado ou mantido.

Decisão final precisa sair até dia 15

A Câmara tem até 15 de setembro para concluir todo o processo. Até lá, a Presidência deverá convocar a sessão de julgamento e levar o caso aos vereadores.

A CP é presidida por Paulo Haddad (PSD), tem Otto Alejandro como relator e Dr. Yanko (PP) como membro. O colegiado já encerrou a fase de instrução e recebeu a defesa final do parlamentar.

Com a votação desta sexta, o processo entra na última etapa antes do julgamento político em plenário.

Caso começou após vídeo na Smile

A comissão foi aberta após denúncia apresentada pela vereadora Mariana Conti (PSOL), em meio à repercussão de imagens de Vini Oliveira na sede da Smile Transportes.

O vereador aparece deixando a empresa com um malote. A investigação busca esclarecer se houve quebra de decoro parlamentar e eventual recebimento de vantagem indevida.

Vini nega irregularidades e afirma que o malote continha documentos usados por ele em uma denúncia encaminhada ao Ministério Público.

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