A Comissão Processante que investiga o vereador Vini Oliveira (Cidadania) marcou para esta sexta-feira (28), às 10h, a votação do relatório final do processo na Câmara de Campinas. O parecer será apresentado pelo relator Otto Alejandro (PL) e indicará se a denúncia deve ser considerada procedente ou improcedente.

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A reunião acontece no Plenarinho da Câmara, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, na Ponte Preta, e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. A convocação foi feita após a comissão analisar as razões finais apresentadas pela defesa de Vini.

Depois da leitura e votação do parecer pelos integrantes da CP, o relatório será encaminhado à Presidência da Câmara, que deverá marcar a Reunião de Julgamento. É nessa sessão que o plenário decidirá se o mandato de Vini será cassado ou mantido.

Decisão final precisa sair até dia 15