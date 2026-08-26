26 de agosto de 2026
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PLACA NÃO BATIA

PM liga para dono da placa e dois são presos com moto roubada

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Policiais dentificaram sinais adulterados em moto no Jardim Itaguaçu; placa pertencia a outro veículo que estava em São Carlos.
Policiais dentificaram sinais adulterados em moto no Jardim Itaguaçu; placa pertencia a outro veículo que estava em São Carlos.

Dois homens foram presos em flagrante após a Polícia Militar localizar uma motocicleta roubada com sinais identificadores adulterados no Jardim Itaguaçu, em Campinas.

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Durante patrulhamento, policiais do 47º BPM/I abordaram a moto ocupada pelos dois suspeitos e encontraram divergências nos elementos de identificação do veículo. A consulta aos sistemas policiais confirmou que a motocicleta tinha registro de roubo.

A irregularidade também apareceu na placa usada pelo veículo. Os policiais entraram em contato com o proprietário verdadeiro da identificação, que informou que sua motocicleta estava em casa, em São Carlos.

Os dois homens foram presos por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Eles e a motocicleta foram levados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceram à disposição da Justiça.

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