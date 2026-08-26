Dois homens foram presos em flagrante após a Polícia Militar localizar uma motocicleta roubada com sinais identificadores adulterados no Jardim Itaguaçu, em Campinas.
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Durante patrulhamento, policiais do 47º BPM/I abordaram a moto ocupada pelos dois suspeitos e encontraram divergências nos elementos de identificação do veículo. A consulta aos sistemas policiais confirmou que a motocicleta tinha registro de roubo.
A irregularidade também apareceu na placa usada pelo veículo. Os policiais entraram em contato com o proprietário verdadeiro da identificação, que informou que sua motocicleta estava em casa, em São Carlos.
Os dois homens foram presos por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Eles e a motocicleta foram levados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceram à disposição da Justiça.