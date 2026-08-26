Campinas registrou 26 mortes nas vias urbanas entre janeiro e julho de 2026, contra 40 no mesmo período do ano passado. A queda foi de 35%, segundo balanço divulgado pela Emdec.
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Nas rodovias que cortam o município, foram outras 30 mortes. Com isso, Campinas soma 56 vítimas fatais no trânsito em 2026, número 24% menor que o registrado no mesmo período de 2025.
Os motociclistas continuam concentrando a maior parte dos óbitos urbanos. Foram 18 mortes, equivalentes a 69% do total. Entre os pedestres, foram sete vítimas fatais. Nenhum ciclista morreu no período.
Julho teve maior número de mortes
Julho foi o mês mais grave do ano até agora, com dez mortes nas vias urbanas. Oito vítimas eram motociclistas.
Entre os seis condutores de moto mortos no mês, quatro trabalhavam como entregadores. Uma das vítimas estava fazendo entrega no momento do acidente.
A maioria dos motociclistas mortos tinha entre 22 e 25 anos, e parte importante dos acidentes ocorreu durante a madrugada.
Velocidade e falta de CNH lideram causas
Entre os 16 casos fatais já analisados pela Emdec, cinco envolveram velocidade excessiva ou inadequada e outros cinco, falta de habilitação.
Até julho, a cidade realizou 140 operações integradas, 13,7 mil testes de bafômetro e registrou 5,2 mil condutas de risco em fiscalizações.