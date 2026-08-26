Campinas registrou 26 mortes nas vias urbanas entre janeiro e julho de 2026, contra 40 no mesmo período do ano passado. A queda foi de 35%, segundo balanço divulgado pela Emdec.

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Nas rodovias que cortam o município, foram outras 30 mortes. Com isso, Campinas soma 56 vítimas fatais no trânsito em 2026, número 24% menor que o registrado no mesmo período de 2025.

Os motociclistas continuam concentrando a maior parte dos óbitos urbanos. Foram 18 mortes, equivalentes a 69% do total. Entre os pedestres, foram sete vítimas fatais. Nenhum ciclista morreu no período.

Julho teve maior número de mortes