O Edifício Arcadas, um dos imóveis históricos do Centro de Campinas, será revitalizado para receber a nova sede administrativa da Unimed Campinas. A mudança deve levar cerca de 900 funcionários para a Rua José Paulino e transforma o prédio em uma das principais apostas recentes na tentativa de reocupar e dar novo fôlego à região central.
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A intervenção vai atingir 4.549,59 metros quadrados do térreo, mezanino e subsolo, sem aumento da área construída. O alvará foi liberado pela Secretaria de Urbanismo em 20 de agosto, e a previsão é que as obras durem quatro meses.
Quando a reforma terminar, parte expressiva da operação administrativa da Unimed será transferida para o Arcadas. A chegada diária de aproximadamente 900 trabalhadores é vista como um efeito tão importante quanto a própria recuperação arquitetônica, porque amplia a circulação de pessoas e pode estimular comércio e serviços no entorno.
Prédio histórico ganha nova função
O Arcadas integra o patrimônio cultural protegido de Campinas e abrigou o Colégio Sagrado Coração de Jesus, fundado em 1910 e instalado no imóvel até 1983. O prédio, de estilo eclético, preserva elementos arquitetônicos associados à história do Centro e teve o bloco principal voltado para a Rua José Paulino incluído no tombamento.
A reforma prevê adequações nas redes elétrica e hidráulica, iluminação, pisos, divisórias e mobiliário. O projeto recebeu parecer favorável do Condepacc e deverá adaptar o imóvel às necessidades atuais da Unimed sem descaracterizar os elementos protegidos.
A nova ocupação dá ao prédio uma função administrativa permanente, em vez de limitar o retrofit a uma recuperação estética. É justamente essa combinação entre preservação e uso cotidiano que a Prefeitura tenta estimular nos imóveis antigos do Centro.
Retrofit tenta trazer gente de volta ao Centro
O Arcadas é o 11º projeto enquadrado na política municipal de retrofit. O programa foi criado para facilitar a recuperação de edifícios antigos e estimular novos usos em uma área que perdeu moradores, escritórios e fluxo econômico ao longo das últimas décadas.
Os incentivos podem incluir redução ou isenção de IPTU, ISSQN, ITBI e taxas de licenciamento, além de benefícios urbanísticos. Antes do Arcadas, dez projetos já haviam aderido ao modelo, com intervenções ligadas ao Hospital Vera Cruz, Hospital Santa Tereza, Beneficência Portuguesa e 7º Tabelião de Notas.
No caso do Arcadas, porém, a dimensão do projeto chama atenção: um imóvel histórico será recuperado ao mesmo tempo em que passa a concentrar centenas de trabalhadores todos os dias. Para uma região central que busca recuperar ocupação e movimento, essa nova função pode ser tão relevante quanto a restauração do próprio edifício.