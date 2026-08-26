O Edifício Arcadas, um dos imóveis históricos do Centro de Campinas, será revitalizado para receber a nova sede administrativa da Unimed Campinas. A mudança deve levar cerca de 900 funcionários para a Rua José Paulino e transforma o prédio em uma das principais apostas recentes na tentativa de reocupar e dar novo fôlego à região central.

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A intervenção vai atingir 4.549,59 metros quadrados do térreo, mezanino e subsolo, sem aumento da área construída. O alvará foi liberado pela Secretaria de Urbanismo em 20 de agosto, e a previsão é que as obras durem quatro meses.

Quando a reforma terminar, parte expressiva da operação administrativa da Unimed será transferida para o Arcadas. A chegada diária de aproximadamente 900 trabalhadores é vista como um efeito tão importante quanto a própria recuperação arquitetônica, porque amplia a circulação de pessoas e pode estimular comércio e serviços no entorno.

Prédio histórico ganha nova função