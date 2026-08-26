A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (26) a Operação Porteira Fechada, que investiga suspeitas de corrupção e violação de sigilo funcional dentro da Administração Pública Federal. O principal investigado é um servidor público suspeito de receber vantagens indevidas para interferir em procedimentos administrativos.

A operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Bragança Paulista, Osasco, São Paulo e no Distrito Federal. As ordens foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas, que também determinou o afastamento cautelar do servidor de suas funções.

O caso surgiu a partir de informações obtidas pela PF durante outra investigação, a Operação Crédito Pirata, realizada em 2024. Na ocasião, os investigadores apuraram a atuação de um grupo suspeito de apresentar declarações fraudulentas para compensar débitos tributários perante a Receita Federal.

Empresas teriam conseguido reduzir dívidas