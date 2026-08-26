A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (26) a Operação Porteira Fechada, que investiga suspeitas de corrupção e violação de sigilo funcional dentro da Administração Pública Federal. O principal investigado é um servidor público suspeito de receber vantagens indevidas para interferir em procedimentos administrativos.
A operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Bragança Paulista, Osasco, São Paulo e no Distrito Federal. As ordens foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas, que também determinou o afastamento cautelar do servidor de suas funções.
O caso surgiu a partir de informações obtidas pela PF durante outra investigação, a Operação Crédito Pirata, realizada em 2024. Na ocasião, os investigadores apuraram a atuação de um grupo suspeito de apresentar declarações fraudulentas para compensar débitos tributários perante a Receita Federal.
Empresas teriam conseguido reduzir dívidas
No avanço das investigações, a PF identificou indícios de irregularidades envolvendo transações tributárias firmadas por empresas com histórico de fraudes em compensações de tributos. Segundo a apuração, essas empresas teriam conseguido reduções em seus passivos fiscais.
A suspeita é de que o servidor investigado tenha recebido vantagens para atuar em favor de interesses privados dentro de procedimentos administrativos. A Polícia Federal não informou, nesta etapa, os valores envolvidos nem detalhou quais empresas teriam sido beneficiadas.
Computadores, celulares, documentos e outros materiais eventualmente recolhidos nas buscas serão analisados. A investigação também procura esclarecer se outros servidores públicos ou profissionais participaram do esquema.