Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser denunciado por tentar atropelar a ex-companheira e fazer ameaças contra ela em Campinas. A ocorrência foi registrada na Rua Alziro Arten, e a vítima informou aos policiais que já possuía uma medida protetiva contra o suspeito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Após receber a denúncia, policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) fizeram buscas e encontraram o homem nas proximidades do Ipaussurama. Durante o atendimento, a mulher mostrou à equipe conversas e registros de ligações que, segundo ela, estavam relacionados às ameaças.

O suspeito foi levado pelos policiais à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas, onde o caso foi apresentado à Polícia Civil. Depois do registro e das demais providências da autoridade policial, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.