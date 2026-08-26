26 de agosto de 2026
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AMEAÇA SOBRE RODAS

Ex é preso após perseguição, ameaças e tentativa de atropelamento

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima relatou que ex-companheiro tentou atropelá-la e apresentou à PM conversas e ligações com ameaças; ela tinha medida protetiva.
Vítima relatou que ex-companheiro tentou atropelá-la e apresentou à PM conversas e ligações com ameaças; ela tinha medida protetiva.

Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser denunciado por tentar atropelar a ex-companheira e fazer ameaças contra ela em Campinas. A ocorrência foi registrada na Rua Alziro Arten, e a vítima informou aos policiais que já possuía uma medida protetiva contra o suspeito.

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Após receber a denúncia, policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) fizeram buscas e encontraram o homem nas proximidades do Ipaussurama. Durante o atendimento, a mulher mostrou à equipe conversas e registros de ligações que, segundo ela, estavam relacionados às ameaças.

O suspeito foi levado pelos policiais à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas, onde o caso foi apresentado à Polícia Civil. Depois do registro e das demais providências da autoridade policial, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

As informações divulgadas pela PM não detalham como teria ocorrido a tentativa de atropelamento, nem informam se a vítima sofreu ferimentos. O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.

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