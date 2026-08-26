Uma tentativa de roubo a uma farmácia terminou com um suspeito morto após confronto com a Polícia Militar na noite desta terça-feira (25), no Jardim Nova Europa, em Campinas.

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A ocorrência começou quando uma equipe da PM passava pela região e percebeu uma movimentação fora do normal dentro do estabelecimento, instalado na esquina da Avenida Baden Powell com a Rua São José do Rio Pardo. Os policiais decidiram verificar a situação e encontraram o assalto em andamento.

Segundo a versão inicial da Polícia Militar, houve troca de tiros durante a intervenção. Um dos suspeitos foi atingido e recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

Perícia vai reconstruir a ação