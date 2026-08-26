26 de agosto de 2026
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NO MEIO DO ASSALTO

VÍDEO: Assaltante morre em confronto com a PM em farmácia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
PM encontrou ação em andamento no Jardim Nova Europa; houve confronto e suspeito morreu após ser baleado.
PM encontrou ação em andamento no Jardim Nova Europa; houve confronto e suspeito morreu após ser baleado.

Uma tentativa de roubo a uma farmácia terminou com um suspeito morto após confronto com a Polícia Militar na noite desta terça-feira (25), no Jardim Nova Europa, em Campinas.

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A ocorrência começou quando uma equipe da PM passava pela região e percebeu uma movimentação fora do normal dentro do estabelecimento, instalado na esquina da Avenida Baden Powell com a Rua São José do Rio Pardo. Os policiais decidiram verificar a situação e encontraram o assalto em andamento.

Segundo a versão inicial da Polícia Militar, houve troca de tiros durante a intervenção. Um dos suspeitos foi atingido e recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

Perícia vai reconstruir a ação

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, que deverá ajudar a esclarecer a sequência dos acontecimentos dentro e nas proximidades da farmácia.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre quantos criminosos participavam do roubo, se alguma arma foi apreendida ou se houve prisões.

A identidade do homem morto também não havia sido informada na última atualização.

O caso será investigado pela Polícia Civil, inclusive para esclarecer a dinâmica do confronto e a atuação dos policiais envolvidos.

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