Uma tentativa de roubo a uma farmácia terminou com um suspeito morto após confronto com a Polícia Militar na noite desta terça-feira (25), no Jardim Nova Europa, em Campinas.
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A ocorrência começou quando uma equipe da PM passava pela região e percebeu uma movimentação fora do normal dentro do estabelecimento, instalado na esquina da Avenida Baden Powell com a Rua São José do Rio Pardo. Os policiais decidiram verificar a situação e encontraram o assalto em andamento.
Segundo a versão inicial da Polícia Militar, houve troca de tiros durante a intervenção. Um dos suspeitos foi atingido e recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.
Perícia vai reconstruir a ação
A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, que deverá ajudar a esclarecer a sequência dos acontecimentos dentro e nas proximidades da farmácia.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre quantos criminosos participavam do roubo, se alguma arma foi apreendida ou se houve prisões.
A identidade do homem morto também não havia sido informada na última atualização.
O caso será investigado pela Polícia Civil, inclusive para esclarecer a dinâmica do confronto e a atuação dos policiais envolvidos.