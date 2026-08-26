A Prefeitura de Sumaré realizará, no dia 2 de setembro, a cerimônia de inauguração da Escola Municipal Cívico-Militar Eliana Minchin Vaughan, localizada no bairro Matão. O evento marca a entrega da segunda unidade da rede municipal a aderir ao Programa Escola Cívico-Militar, iniciativa que visa complementar as ações pedagógicas e fortalecer a formação dos estudantes com base em valores como disciplina, responsabilidade, cidadania e respeito.

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A nova escola atenderá aproximadamente 420 crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). A implantação do programa está respaldada pela Lei Municipal nº 7.417/2025, que instituiu a iniciativa em Sumaré. Antes da efetivação do modelo, a Secretaria Municipal de Educação realizou consulta pública junto às comunidades escolares das unidades selecionadas, conforme determina a legislação. No caso da EM Eliana Minchin Vaughan, a consulta aconteceu em julho de 2025.

Com a entrega da unidade, Sumaré consolida a expansão do modelo cívico-militar na rede municipal. A primeira escola a adotar o programa foi a EM Maria Magdalena Vedovato Callegari, que atende cerca de 195 estudantes.