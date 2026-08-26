A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba recuperou uma sacola contendo chocolates e produtos de beleza que haviam sido furtados de um estabelecimento comercial na região central da cidade. A ocorrência foi registrada no bairro Vila Brizzola.

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Durante patrulhamento preventivo pela área, os agentes decidiram verificar um estacionamento desativado, que, segundo a corporação, é frequentemente utilizado por usuários de drogas. Ao perceberem a aproximação da viatura, algumas pessoas que estavam no local fugiram, inviabilizando a abordagem.

No interior do imóvel, os guardas encontraram uma sacola com 51 barras de chocolate e um creme para cabelo. Em diligência realizada com lojas da região, a equipe conseguiu localizar a proprietária dos itens: uma representante de um centro comercial confirmou que os produtos, avaliados em mais de R$ 260, haviam sido levados da loja sem pagamento.