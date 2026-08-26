Policiais militares apreenderam um adolescente suspeito de tráfico de drogas no Parque das Laranjeiras, em Mogi Mirim. A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina na região.
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Segundo a ocorrência, os agentes avistaram um jovem que, ao notar a presença da viatura, fugiu a pé segurando uma pochete. Após breve perseguição, ele foi alcançado e submetido a revista pessoal.
Com ele, os policiais encontraram 30 microtubos de cocaína, 26 embalagens de “dry”, 23 porções de maconha, 12 de crack, 9 de “colômbia”, além de um celular e R$ 154 em dinheiro.
Durante a identificação, foi constatado que o suspeito era menor de idade. Em depoimento, ele teria confessado que estava no local para comercializar os entorpecentes. A mãe do adolescente foi informada sobre a ocorrência.
O caso foi registrado no plantão policial, onde o jovem permaneceu apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.