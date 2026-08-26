26 de agosto de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Tempo fecha na RMC e chuva ganha força durante a noite

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Temperaturas ficam entre 17°C e 25°C, com possibilidade de pancadas passageiras principalmente à noite.
Temperaturas ficam entre 17°C e 25°C, com possibilidade de pancadas passageiras principalmente à noite.

RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter um dia de clima instável nesta quarta-feira (26). A formação de uma área de baixa pressão atmosférica aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas pontuais e rápidas ao longo do dia.

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De acordo com os institutos de meteorologia, a precipitação deve ser mais concentrada no período noturno, mas não se descartam pancadas isoladas em outros horários. Apesar da presença de nuvens, não há previsão de temporais fortes ou acumulados significativos.

A amplitude térmica será reduzida, com mínima de 17°C e máxima de 25°C. A umidade relativa do ar fica em patamares confortáveis, entre 60% e 85%, o que contribui para um dia menos seco em comparação aos últimos dias.

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