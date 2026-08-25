Campinas ultrapassou a marca de 30 mortes provocadas por gripe em 2026. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais dois óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus influenza, elevando o balanço do ano para 31 mortes e 357 casos graves da doença.

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As duas vítimas mais recentemente confirmadas tinham doenças preexistentes. Uma delas era uma mulher de 77 anos, que não havia sido vacinada, e morreu em 10 de julho. A outra era um homem de 65 anos, vacinado contra a gripe, que morreu em 26 de junho. A confirmação dos casos ocorre após investigação e encerramento dos registros pela Vigilância em Saúde.

Os números mantêm a gripe entre as doenças respiratórias que exigem atenção durante o inverno. Para efeito de comparação, em todo o ano passado Campinas contabilizou 561 casos de SRAG por influenza e 69 mortes. Entre as 69 vítimas de 2025, 54 não estavam imunizadas.

Vacina está liberada para toda a população