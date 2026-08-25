Campinas ultrapassou a marca de 30 mortes provocadas por gripe em 2026. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais dois óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus influenza, elevando o balanço do ano para 31 mortes e 357 casos graves da doença.
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As duas vítimas mais recentemente confirmadas tinham doenças preexistentes. Uma delas era uma mulher de 77 anos, que não havia sido vacinada, e morreu em 10 de julho. A outra era um homem de 65 anos, vacinado contra a gripe, que morreu em 26 de junho. A confirmação dos casos ocorre após investigação e encerramento dos registros pela Vigilância em Saúde.
Os números mantêm a gripe entre as doenças respiratórias que exigem atenção durante o inverno. Para efeito de comparação, em todo o ano passado Campinas contabilizou 561 casos de SRAG por influenza e 69 mortes. Entre as 69 vítimas de 2025, 54 não estavam imunizadas.
Vacina está liberada para toda a população
A Secretaria de Saúde reforçou o alerta para a vacinação. O imunizante está disponível nos 69 centros de saúde de Campinas para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, sem necessidade de agendamento.
A vacina utilizada neste ano oferece proteção contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B. Além de reduzir o risco individual de complicações, a imunização contribui para diminuir a circulação do vírus e pode ser aplicada junto com outras vacinas previstas no Calendário Nacional.
Até 4 de agosto, Campinas havia aplicado 337.480 doses contra a gripe desde o início da estratégia de vacinação, em 28 de março. Desse total, 167.315 foram destinadas aos três grupos considerados público-alvo pelo calendário nacional: crianças pequenas, gestantes e idosos.
Cobertura ainda não chega a 60% entre idosos
Entre os idosos, foram aplicadas 126.944 doses, o equivalente a 56,75% de cobertura vacinal. Nas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, foram 33.931 aplicações, com cobertura de 49,66%. O melhor índice aparece entre as gestantes: 6.440 doses e cobertura de 74,89%.
Além da vacinação, a Saúde recomenda medidas como lavagem frequente das mãos, manutenção dos ambientes ventilados e uso de máscara por pessoas que apresentem sintomas gripais, especialmente para reduzir a transmissão.
A vacinação contra a gripe está disponível em toda a rede municipal. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e, se disponível, a caderneta de vacinação.