A Pedreira do Chapadão vai virar uma grande sala de cinema a céu aberto nos dias 5 e 6 de setembro, em Campinas. O Cine Autorama desembarca no parque com quatro sessões gratuitas, reunindo filmes nacionais e internacionais em uma programação que vai de romance e comédia a ação e automobilismo.
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O público poderá acompanhar as sessões de dentro do carro, no tradicional formato drive-in. Serão 100 vagas para veículos em cada exibição, com ingressos gratuitos mediante reserva antecipada. Quem não tiver carro também poderá participar: uma pequena plateia com cerca de 20 cadeiras será montada no local, com ocupação por ordem de chegada e sem necessidade de ingresso.
A programação começa no sábado (5), às 19h, com “Meu Sangue Ferve por Você”, filme sobre a trajetória e o romance de Sydney Magal. Às 21h30, será exibido “F1 – O Filme”, produção estrelada no universo da Fórmula 1 e que teve cenas gravadas durante etapas reais da categoria.
De Tom Hanks a Pequena Miss Sunshine
No domingo (6), a primeira sessão será às 18h30, com “Quero Ser Grande”, clássico de 1988 estrelado por Tom Hanks, sobre um garoto que deseja se tornar adulto e acorda no corpo de um homem de 30 anos. A programação termina às 21h com “Pequena Miss Sunshine”, comédia dramática sobre uma família que cruza os Estados Unidos para levar uma menina a um concurso infantil.
Antes dos longas, o Cine Autorama também exibirá curtas-metragens brasileiros, e as sessões terão recursos de acessibilidade. O projeto completa dez anos e é apresentado como o primeiro cinema drive-in itinerante do Brasil.
Os ingressos são liberados por lotes. Depois das primeiras disponibilizações em 17 e 24 de agosto, um novo lote será aberto em 31 de agosto, às 12h, pelo site oficial do Cine Autorama. Cada ingresso vale para um veículo.
Serviço
Cine Autorama na Pedreira do Chapadão
Datas: 5 e 6 de setembro de 2026
Local: Parque Pedreira do Chapadão – Rua Dr. Alcídes Carvalho, s/n, Jardim Chapadão
Capacidade: 100 carros por sessão + cerca de 20 lugares para pedestres
Ingressos: gratuitos, com reserva online para veículos
Pedestres: entrada por ordem de chegada, sem necessidade de ingresso
5 de setembro: 19h – Meu Sangue Ferve por Você; 21h30 – F1 – O Filme
6 de setembro: 18h30 – Quero Ser Grande; 21h – Pequena Miss Sunshine