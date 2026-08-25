A Pedreira do Chapadão vai virar uma grande sala de cinema a céu aberto nos dias 5 e 6 de setembro, em Campinas. O Cine Autorama desembarca no parque com quatro sessões gratuitas, reunindo filmes nacionais e internacionais em uma programação que vai de romance e comédia a ação e automobilismo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O público poderá acompanhar as sessões de dentro do carro, no tradicional formato drive-in. Serão 100 vagas para veículos em cada exibição, com ingressos gratuitos mediante reserva antecipada. Quem não tiver carro também poderá participar: uma pequena plateia com cerca de 20 cadeiras será montada no local, com ocupação por ordem de chegada e sem necessidade de ingresso.

A programação começa no sábado (5), às 19h, com “Meu Sangue Ferve por Você”, filme sobre a trajetória e o romance de Sydney Magal. Às 21h30, será exibido “F1 – O Filme”, produção estrelada no universo da Fórmula 1 e que teve cenas gravadas durante etapas reais da categoria.

De Tom Hanks a Pequena Miss Sunshine