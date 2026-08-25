Campinas coloca em funcionamento nesta quarta-feira (26) o 116º cruzamento equipado com semáforos inteligentes da cidade. O novo sistema será ativado às 10h no encontro das avenidas Presidente Juscelino e Ruy Rodriguez, no Jardim Campos Elíseos, e terá câmeras capazes de alterar automaticamente o tempo do sinal verde conforme o volume de veículos.

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A tecnologia vai monitorar o trânsito em tempo real e encurtar ou prolongar as fases semafóricas de acordo com a demanda de cada aproximação. A intenção é reduzir períodos ociosos, melhorar a fluidez e organizar um ponto utilizado por motoristas que chegam da Vila Rica, Amoreiras, Mirandópolis e Avenida Senador Antônio Lacerda Franco em direção à Ruy Rodriguez.

A mudança também busca reduzir conflitos entre veículos e melhorar as travessias de pedestres na ligação entre o Jardim Campos Elíseos e o Novo Campos Elíseos. O cruzamento recebe circulação de usuários das linhas 125, 153 e 154 do transporte coletivo e concentra estabelecimentos comerciais, fatores que aumentam o movimento de pessoas na região.

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