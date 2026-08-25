Campinas coloca em funcionamento nesta quarta-feira (26) o 116º cruzamento equipado com semáforos inteligentes da cidade. O novo sistema será ativado às 10h no encontro das avenidas Presidente Juscelino e Ruy Rodriguez, no Jardim Campos Elíseos, e terá câmeras capazes de alterar automaticamente o tempo do sinal verde conforme o volume de veículos.
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A tecnologia vai monitorar o trânsito em tempo real e encurtar ou prolongar as fases semafóricas de acordo com a demanda de cada aproximação. A intenção é reduzir períodos ociosos, melhorar a fluidez e organizar um ponto utilizado por motoristas que chegam da Vila Rica, Amoreiras, Mirandópolis e Avenida Senador Antônio Lacerda Franco em direção à Ruy Rodriguez.
A mudança também busca reduzir conflitos entre veículos e melhorar as travessias de pedestres na ligação entre o Jardim Campos Elíseos e o Novo Campos Elíseos. O cruzamento recebe circulação de usuários das linhas 125, 153 e 154 do transporte coletivo e concentra estabelecimentos comerciais, fatores que aumentam o movimento de pessoas na região.
Seis acidentes em 3 anos
Entre 2023 e junho de 2026, seis acidentes foram registrados no cruzamento, segundo a Emdec. Quatro tiveram pessoas feridas e dois terminaram sem vítimas. A implantação do sistema ocorre também após relatos de desrespeito à parada obrigatória existente anteriormente no local.
Além dos novos semáforos, o desenho viário foi alterado. Um trecho do canteiro central da Avenida Presidente Juscelino foi reconfigurado, com acréscimo de uma faixa de circulação e ampliação dos espaços destinados aos pedestres. Também houve adequações de acessibilidade e renovação das placas e da sinalização de solo.
A Emdec informou investimento de aproximadamente R$ 183 mil no conjunto das intervenções: R$ 123,5 mil na implantação semafórica e outros R$ 59,5 mil no reforço da sinalização.
Como funciona
Diferentemente de um equipamento convencional com programação fixa, o semáforo inteligente identifica quantos veículos estão se aproximando. As câmeras enviam os dados para um sistema que ajusta os tempos automaticamente e prioriza o fluxo com maior demanda.
Em corredores com grande movimento, a programação também consegue adaptar os ciclos aos diferentes períodos do dia. A proposta é diminuir filas desnecessárias, melhorar o desempenho nos horários de pico e evitar que motoristas permaneçam esperando quando não há tráfego significativo na direção concorrente.
Nos primeiros dias após a ativação, agentes da Emdec acompanharão o comportamento do trânsito no local. Caso seja necessário, os tempos poderão ser ajustados remotamente pela Central de Monitoramento de Operação de Semáforos.