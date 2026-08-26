O avanço das ondas de calor e seus impactos sobre a saúde colocou Campinas no centro de uma discussão nacional nesta terça-feira (25). Prefeitos, gestores públicos, pesquisadores e especialistas se reuniram na Unicamp para discutir como as cidades brasileiras podem se preparar para temperaturas cada vez mais elevadas e proteger principalmente as populações mais vulneráveis.

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O encontro "Calor extremo e saúde: evidências, impactos e respostas dos municípios brasileiros" ocorreu no Instituto de Geociências da Unicamp. A discussão ganha peso diante da expectativa apresentada durante o evento de um possível El Niño forte entre o fim de 2026 e o início de 2027, cenário que reforça a necessidade de planejamento antecipado dos municípios.

Organizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), WRI Brasil e Prefeitura de Campinas, o evento buscou transformar conhecimento científico em políticas públicas. Entre os temas estão os efeitos das altas temperaturas sobre a saúde, sistemas de alerta, proteção de grupos vulneráveis, planejamento urbano, arborização e soluções capazes de reduzir o calor nas cidades.

Preparação antecipada