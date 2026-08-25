25 de agosto de 2026
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Mochila com GPS leva PM ao rastro de furto em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Rastreamento de mochila furtada levou a PM até imóvel na Cidade Satélite Íris II, onde foram encontrados eletrônicos, pertences e um simulacro.
Rastreamento de mochila furtada levou a PM até imóvel na Cidade Satélite Íris II, onde foram encontrados eletrônicos, pertences e um simulacro.

O rastreamento de uma mochila furtada ajudou a Polícia Militar a localizar diversos objetos levados do interior de um veículo em Campinas. A ocorrência terminou com uma mulher detida por suspeita de receptação na Cidade Satélite Íris II.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, os pertences haviam sido furtados no dia anterior e uma das vítimas conseguiu acompanhar a localização da mochila. Com essas informações, os policiais seguiram até um imóvel no bairro e iniciaram as buscas.

Na residência, foram encontrados um MacBook, um celular, objetos pessoais e uma mochila com identificação de embarque internacional. Os policiais também localizaram um simulacro de arma de fogo.

Mulher foi levada à delegacia

A mulher encontrada no imóvel foi detida por suspeita de receptação e encaminhada à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, junto com os materiais recuperados.

Até a última atualização, a ocorrência ainda estava em andamento. A Polícia Civil deverá apurar como os objetos chegaram à residência e se há outros envolvidos no furto.

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