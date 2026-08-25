O rastreamento de uma mochila furtada ajudou a Polícia Militar a localizar diversos objetos levados do interior de um veículo em Campinas. A ocorrência terminou com uma mulher detida por suspeita de receptação na Cidade Satélite Íris II.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, os pertences haviam sido furtados no dia anterior e uma das vítimas conseguiu acompanhar a localização da mochila. Com essas informações, os policiais seguiram até um imóvel no bairro e iniciaram as buscas.

Na residência, foram encontrados um MacBook, um celular, objetos pessoais e uma mochila com identificação de embarque internacional. Os policiais também localizaram um simulacro de arma de fogo.

Mulher foi levada à delegacia