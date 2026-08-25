Duas crianças e duas mulheres ficaram feridas após um acidente com um elevador em Hortolândia, na manhã desta terça-feira (25). Segundo informações preliminares, o equipamento teria descido do segundo andar até o subsolo de um prédio particular nas proximidades do Condomínio Jatobá.

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No elevador estavam duas crianças, de 7 e 9 anos, e duas mulheres, de 25 e 40 anos. Equipes do Samu foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, as quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Mário Covas.

Apesar do susto, todos sofreram apenas ferimentos leves e passam bem, de acordo com as informações divulgadas até o momento. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também participaram do atendimento da ocorrência.

Causa do acidente será investigada