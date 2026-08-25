Campinas concluiu a instalação de estações meteorológicas em dez escolas municipais, ampliando a rede de monitoramento climático em diferentes regiões da cidade.
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Os equipamentos enviam informações automaticamente para a Defesa Civil a cada cinco minutos, permitindo acompanhar com maior precisão mudanças de temperatura, umidade, chuva e vento.
Também são medidos pressão atmosférica, radiação solar e concentração de dióxido de carbono (CO₂).
Dados ajudam a antecipar riscos
A distribuição das estações em vários bairros permite à Defesa Civil observar diferenças nas condições do tempo dentro do próprio município.
A ideia é usar os dados para identificar mais rapidamente situações de risco e apoiar decisões diante de tempestades, calor extremo, baixa umidade e outros eventos severos.
As informações poderão ser cruzadas com dados de radar meteorológico, sensores de raios e câmeras de monitoramento, formando uma visão mais completa das condições climáticas.
Rede vai além das escolas
Além das dez unidades de ensino, Campinas também conta com estações instaladas no Museu da Imagem e do Som (MIS), no Centro, e na Mata de Santa Genebra.
A iniciativa faz parte das ações previstas no Plano Local de Ação Climática e no Plano Local de Resiliência e Redução de Riscos de Desastres.
A instalação nas escolas foi financiada em parceria pelas secretarias municipais de Educação e do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Veja onde estão as estações
As dez unidades estão distribuídas pelas regiões Norte, Sul, Leste, Noroeste e Sudoeste:
- EMEFEJA Pe. José Narciso Vieira Ehrenberg – Jardim São Marcos
- EMEFEJA Profa. Dulce Bonatto Nascimento – Jardim Guará
- EMEF Profª Violeta Doria Lins – Vila Rica
- EMEFEJA Oziel Alves Pereira – Parque Oziel
- EMEFEJA Raul Pila – Jardim Flamboyant
- CEI Dr. Perseu Leite de Barros – Centro
- EMEF Dr. Edson Luis Chaves – Jardim Santa Rosa
- CEI Dr. Cláudio de Souza Novaes – Jardim Florence I
- CEI Profa. Helena Novaes Rodrigues – Jardim Vista Alegre
- CEI José Fidelis – Jardim Nova América