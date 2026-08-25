Campinas concluiu a instalação de estações meteorológicas em dez escolas municipais, ampliando a rede de monitoramento climático em diferentes regiões da cidade.

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Os equipamentos enviam informações automaticamente para a Defesa Civil a cada cinco minutos, permitindo acompanhar com maior precisão mudanças de temperatura, umidade, chuva e vento.

Também são medidos pressão atmosférica, radiação solar e concentração de dióxido de carbono (CO₂).

Dados ajudam a antecipar riscos