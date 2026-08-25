A investigação sobre o furto de amostras virais da Unicamp ganhou um novo elemento: a Polícia Federal encontrou 291 microtubos com material biológico dentro do congelador da cozinha da casa de um casal investigado no caso. A apreensão ocorreu durante uma operação de busca realizada em março deste ano, em Campinas, e foi detalhada em documentos do processo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As amostras estavam distribuídas em seis caixas plásticas com divisórias, armazenadas no refrigerador da residência. Os tubos tinham anotações feitas à mão e códigos internos, mas a origem de parte do conteúdo ainda não pôde ser determinada. O material foi encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária para análise.

Uma avaliação visual preliminar apontou que alguns frascos poderiam estar relacionados a agentes de interesse para a saúde animal ou humana, mas a identificação definitiva depende dos exames laboratoriais. Muitos dos códigos encontrados nas embalagens não permitiram rastrear imediatamente de onde as amostras haviam saído ou exatamente o que continham.

Descoberta muda informação inicial sobre amostras