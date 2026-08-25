A investigação sobre o furto de amostras virais da Unicamp ganhou um novo elemento: a Polícia Federal encontrou 291 microtubos com material biológico dentro do congelador da cozinha da casa de um casal investigado no caso. A apreensão ocorreu durante uma operação de busca realizada em março deste ano, em Campinas, e foi detalhada em documentos do processo.
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As amostras estavam distribuídas em seis caixas plásticas com divisórias, armazenadas no refrigerador da residência. Os tubos tinham anotações feitas à mão e códigos internos, mas a origem de parte do conteúdo ainda não pôde ser determinada. O material foi encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária para análise.
Uma avaliação visual preliminar apontou que alguns frascos poderiam estar relacionados a agentes de interesse para a saúde animal ou humana, mas a identificação definitiva depende dos exames laboratoriais. Muitos dos códigos encontrados nas embalagens não permitiram rastrear imediatamente de onde as amostras haviam saído ou exatamente o que continham.
Descoberta muda informação inicial sobre amostras
A localização do material em uma residência particular amplia o cenário conhecido da investigação. Inicialmente, a informação divulgada era de que as amostras recuperadas estavam dentro da própria Unicamp. Os documentos agora revelam que a PF encontrou material biológico também fora do campus, no congelador doméstico do casal.
A apuração envolve os pesquisadores Soledad Palameta Miller e Michael Edward Miller, ligados à empresa AgroTRIX. Segundo os documentos, a empresa foi criada com a proposta de desenvolver vacinas orais voltadas ao setor agropecuário, utilizando conhecimentos de virologia, biologia molecular e produção de imunobiológicos.
A Polícia Federal investiga se estrutura, materiais ou recursos científicos da universidade teriam sido utilizados em projetos privados, mas, até o momento, os documentos citados não comprovam que as amostras desaparecidas tenham sido desviadas para beneficiar a AgroTRIX ou que tenha ocorrido favorecimento privado irregular.
PF encontrou material em três locais
As buscas localizaram amostras biológicas em três pontos diferentes: na residência do casal, na Faculdade de Engenharia de Alimentos e no Instituto de Biologia da Unicamp. A investigação tenta agora estabelecer a origem, o percurso e a finalidade de cada material apreendido.
Segundo a apuração, pelo menos 24 cepas de vírus foram retiradas do Laboratório de Virologia. Entre os materiais relacionados ao caso aparecem vírus como dengue, zika, chikungunya, H1N1 e H3N2.
Câmeras de segurança também registraram os investigados entrando em áreas restritas dos laboratórios, elemento que passou a integrar o conjunto de provas reunido pela Polícia Federal.
Unicamp também abriu investigação interna
Além da apuração criminal conduzida pela PF, a Unicamp instaurou um Processo Administrativo Disciplinar para verificar possíveis infrações cometidas dentro da instituição.
A investigação deverá esclarecer se houve retirada não autorizada de amostras, qual era a destinação do material localizado fora dos laboratórios e se houve eventual utilização irregular da estrutura científica da universidade.
A identificação completa dos 291 microtubos encontrados no congelador da residência também será decisiva para determinar se eles têm relação direta com os vírus desaparecidos da Unicamp ou se pertencem a outros projetos de pesquisa.