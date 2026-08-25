25 de agosto de 2026
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CABINE EM CHAMAS

Carreta bate, pega fogo e interdita SP-340 em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Acidente na Rodovia SP-340, em Campinas, interditou totalmente o sentido Norte durante a madrugada; motorista escapou ileso.
Acidente na Rodovia SP-340, em Campinas, interditou totalmente o sentido Norte durante a madrugada; motorista escapou ileso.

Uma carreta teve a cabine completamente destruída por um incêndio após bater contra a defensa metálica e o muro de contenção da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (25), na altura do km 117, no sentido Norte.

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Segundo o Centro de Controle Multimodal (CCM) da Artesp, o veículo seguia pela faixa 2 quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle e atingiu as estruturas do canteiro central. Logo após a colisão, as chamas tomaram conta da cabine, que foi consumida pelo fogo.

Apesar da violência do impacto e da intensidade do incêndio, o motorista saiu ileso, sendo a única vítima registrada na ocorrência.

Rodovia ficou totalmente fechada

A operação mobilizou equipes da concessionária Renovias para combater o incêndio e remover a carreta. Durante o atendimento, todas as faixas e o acostamento do sentido Norte chegaram a ser interditados por mais de três horas, com desvio implantado pela marginal paralela a partir do km 116.

Por volta das 3h22, as pistas principais foram liberadas. Pouco depois, às 3h55, a carreta já havia sido retirada para o gramado lateral da rodovia, permitindo o avanço dos trabalhos de limpeza e destombamento.

Na última atualização, divulgada às 6h46, apenas o acostamento permanecia interditado. Não houve registro de congestionamento significativo durante a ocorrência.

Dinâmica será investigada

As informações preliminares apontam que o acidente ocorreu sem envolvimento de outros veículos. A carreta Volvo chocou-se contra a defensa metálica e o muro de contenção antes de incendiar.

As causas da perda de controle ainda serão apuradas pelas autoridades.

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