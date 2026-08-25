Uma carreta teve a cabine completamente destruída por um incêndio após bater contra a defensa metálica e o muro de contenção da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (25), na altura do km 117, no sentido Norte.

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Segundo o Centro de Controle Multimodal (CCM) da Artesp, o veículo seguia pela faixa 2 quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle e atingiu as estruturas do canteiro central. Logo após a colisão, as chamas tomaram conta da cabine, que foi consumida pelo fogo.

Apesar da violência do impacto e da intensidade do incêndio, o motorista saiu ileso, sendo a única vítima registrada na ocorrência.

Rodovia ficou totalmente fechada