25 de agosto de 2026
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PRISÃO EM FLAGRANTE

Ladrão rouba celular, tenta fugir de moto e acaba preso

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Suspeito fugiu de moto ao ver a PM, dispensou o aparelho durante o trajeto e acabou reconhecido pela vítima no Parque Floresta.
Suspeito fugiu de moto ao ver a PM, dispensou o aparelho durante o trajeto e acabou reconhecido pela vítima no Parque Floresta.

Um homem foi preso em flagrante por roubo de celular nesta terça-feira (25), no Parque Floresta, em Campinas. Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a equipe fazia patrulhamento quando viu um motociclista se aproximando de duas mulheres. Uma delas pediu ajuda e informou que havia acabado de ser assaltada.

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Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito fugiu de motocicleta e, durante o trajeto, jogou um aparelho celular fora. Após um breve acompanhamento, ele foi alcançado e abordado.

A vítima foi até o local e reconheceu o homem como autor do roubo. Os policiais refizeram parte do trajeto da fuga e encontraram o celular, que foi identificado como pertencente à vítima.

O suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a prisão em flagrante foi mantida. A motocicleta também foi apreendida e ficou à disposição da Justiça.

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