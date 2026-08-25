Um homem foi preso em flagrante por roubo de celular nesta terça-feira (25), no Parque Floresta, em Campinas. Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a equipe fazia patrulhamento quando viu um motociclista se aproximando de duas mulheres. Uma delas pediu ajuda e informou que havia acabado de ser assaltada.

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Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito fugiu de motocicleta e, durante o trajeto, jogou um aparelho celular fora. Após um breve acompanhamento, ele foi alcançado e abordado.

A vítima foi até o local e reconheceu o homem como autor do roubo. Os policiais refizeram parte do trajeto da fuga e encontraram o celular, que foi identificado como pertencente à vítima.