A banda campineira Lamúria Rataria celebra o lançamento do EP “Suburbia” com duas apresentações presenciais em Campinas. O trabalho, que chega às plataformas digitais nesta terça-feira (25), será apresentado ao público no dia 29 de agosto, a partir das 20h, na Entreatos Casa de Cultura. O segundo show está marcado para 12 de setembro, no CGInk Estúdio de Tatuagem e Eventos, também às 20h. Os ingressos para ambas as datas custam R$ 15.

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Com quatro faixas — “Poesiasuburbana”, “Música Incidental”, “Suburbia” e “O Mundo” —, o EP reflete a identidade musical construída pelo grupo ao longo de quatro anos de trajetória. O som transita entre o R&B e o hip hop, com forte influência da chamada “poesia suburbana”, que aborda o cotidiano urbano, as ruas e as múltiplas formas de habitar e sentir a cidade.

Formada oficialmente em 2021, a Lamúria Rataria começou com Toth (voz, atabaque e violão) e Griz (voz), que logo se uniram a Gabriel Pinheiro (violão). O grupo considera o show realizado em julho de 2022, na Casa Rapylab, como o marco de sua formação definitiva. Desde então, a banda cresceu e hoje conta com sete integrantes: Tom Saraiva (sax tenor e soprano), Vini Moraes (contrabaixo), Luigi Alberto Casa Grande (teclado) e Luiz Otávio (bateria), além dos membros fundadores.