A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba recuperou, na segunda-feira (24), um carro que havia sido furtado e prendeu duas pessoas suspeitas de participação no crime. As investigações apontam que os detidos também estariam envolvidos em outros furtos na cidade.
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De acordo com a corporação, o COI (Centro de Operações Integradas) recebeu informações sobre indivíduos que teriam furtado uma farmácia e uma obra em construção no município. Durante o monitoramento do veículo usado pelos criminosos, os agentes constataram que o automóvel também era produto de furto.
O carro foi localizado abandonado na Alameda Ouro, sem as rodas. Com o auxílio das câmeras de videomonitoramento do COI, a equipe identificou outro veículo que prestava apoio na fuga dos suspeitos, o que levou à localização e prisão dos envolvidos.
Todos os itens recuperados, incluindo o veículo e as rodas retiradas, foram devolvidos às vítimas.