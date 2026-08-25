25 de agosto de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Terça terá sol, tempo firme e nada de chuva na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Terça-feira será de tempo estável na RMC, com céu claro, sol predominante e sem previsão de chuva.
Terça-feira será de tempo estável na RMC, com céu claro, sol predominante e sem previsão de chuva.

A terça-feira (25) será marcada por condições estáveis do tempo em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). O céu permanece claro ao longo do dia, e não há previsão de chuva.

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De acordo com os institutos de meteorologia, a principal mudança fica por conta da redução da amplitude térmica: as temperaturas mínimas devem registrar leve alta, enquanto as máximas perdem força e ficam mais amenas em comparação aos dias anteriores.

A tendência é de um dia mais equilibrado, com sol predominante e baixa umidade relativa do ar em alguns períodos. A recomendação para a população é manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.

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