Campinas chegou a 3.735 casos confirmados de dengue em 2026 e mantém 33 bairros classificados com alto risco de transmissão da doença.

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Os dados constam no 34º Alerta Arboviroses, divulgado nesta quinta-feira (20) pela Secretaria Municipal de Saúde. O balanço considera os registros feitos entre 1º de janeiro e 17 de agosto.

A Prefeitura também informou que, desde o começo do ano até 13 de agosto, foram realizadas 1.101.634 visitas a imóveis para controle de criadouros e ações educativas, além de 53.382 visitas para nebulização costal.