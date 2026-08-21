Um homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher após uma ocorrência de violência doméstica e ameaça na noite de quinta-feira (20), em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O caso aconteceu na Avenida Tancredo Neves. Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a mulher relatou que vinha recebendo ameaças de morte e ofensas por mensagens, áudios e ligações telefônicas ao longo da semana anterior.

Ela informou ainda que havia uma medida protetiva relacionada ao caso e que o ex-companheiro estava nas proximidades.