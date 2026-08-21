21 de agosto de 2026
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MEDIDA PROTETIVA

Ameaças de morte levam ex à DDM em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Mulher relatou ameaças de morte feitas pelo ex-companheiro; homem foi localizado próximo a ela e levado à DDM.
Mulher relatou ameaças de morte feitas pelo ex-companheiro; homem foi localizado próximo a ela e levado à DDM.

Um homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher após uma ocorrência de violência doméstica e ameaça na noite de quinta-feira (20), em Campinas.

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O caso aconteceu na Avenida Tancredo Neves. Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a mulher relatou que vinha recebendo ameaças de morte e ofensas por mensagens, áudios e ligações telefônicas ao longo da semana anterior.

Ela informou ainda que havia uma medida protetiva relacionada ao caso e que o ex-companheiro estava nas proximidades.

Os policiais localizaram o homem a cerca de 30 metros da vítima e fizeram a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com ele.

As partes foram encaminhadas à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, onde o caso foi registrado como violência doméstica e ameaça.

Segundo a PM, o homem permaneceu à disposição da autoridade policial.

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