Um homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher após uma ocorrência de violência doméstica e ameaça na noite de quinta-feira (20), em Campinas.
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O caso aconteceu na Avenida Tancredo Neves. Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a mulher relatou que vinha recebendo ameaças de morte e ofensas por mensagens, áudios e ligações telefônicas ao longo da semana anterior.
Ela informou ainda que havia uma medida protetiva relacionada ao caso e que o ex-companheiro estava nas proximidades.
Os policiais localizaram o homem a cerca de 30 metros da vítima e fizeram a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com ele.
As partes foram encaminhadas à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, onde o caso foi registrado como violência doméstica e ameaça.
Segundo a PM, o homem permaneceu à disposição da autoridade policial.