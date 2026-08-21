A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, vai realizar nos dias 25 e 26 de agosto um mutirão de castração gratuita para cães e gatos. Serão oferecidas 400 vagas para o procedimento, que tem como objetivo reforçar o controle populacional dos animais e incentivar a guarda responsável.

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A ação também busca reduzir o número de ninhadas não planejadas, prevenir o abandono e promover mais saúde e qualidade de vida aos pets, além de ampliar as políticas públicas de bem-estar animal no município.

O mutirão acontecerá na Avenida Minasa, ao lado da Caixa D’Água. Para garantir uma vaga, os tutores deverão se inscrever presencialmente na sede do Recanto dos Animais, localizada na Rua Alcina Raposeiro Yanssen, 651. As inscrições serão realizadas nos dias 20, 21, 22 — sábado, das 8h às 12h — e 24 de agosto, sempre das 8h30 às 16h.