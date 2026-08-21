21 de agosto de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
A CASA CAIU

Guardas de duas cidades cercam trio na SP-340 após roubo a casa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ação integrada das Guardas de Jaguariúna e Holambra deteve três suspeitos de roubo a residência em Águas de Lindóia.
Ação integrada das Guardas de Jaguariúna e Holambra deteve três suspeitos de roubo a residência em Águas de Lindóia.

Uma ação integrada entre as Guardas Civis Municipais de Jaguariúna e Holambra resultou na detenção de três homens suspeitos de participarem de um roubo a uma residência no município de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na quarta-feira (20) e contou com o apoio do Canil da corporação de Jaguariúna.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os suspeitos foram abordados durante patrulhamento na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), após informações indicarem que o grupo havia acabado de cometer o crime. De acordo com os agentes, foram subtraídos da vítima armas, dinheiro e outros pertences.

Com a abordagem, parte dos materiais roubados foi recuperada. Os três detidos foram conduzidos ao Plantão Policial de Jaguariúna, onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade competente, que dará seguimento às investigações e às medidas legais cabíveis.

Comentários

Comentários