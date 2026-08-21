21 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA

Assalto a GM de folga termina com adolescente morto em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Baep
Adolescente de 16 anos morreu após ser baleado por guarda municipal de folga durante tentativa de roubo em Sumaré.
Adolescente de 16 anos morreu após ser baleado por guarda municipal de folga durante tentativa de roubo em Sumaré.

Um adolescente de 16 anos morreu na noite da última quarta-feira (19) após ser baleado durante uma tentativa de roubo na Estrada Municipal Valencio Callegari, no Parque Santo Antônio, em Sumaré.

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De acordo com o 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), o caso ocorreu por volta das 19h20, quando um guarda civil municipal de Campinas, que estava de folga, trafegava pela via em uma motocicleta e foi surpreendido por dois homens em uma moto de grande porte. A dupla tentou roubar o veículo da vítima e, segundo o guarda, o garupa estava armado.

O GCM reagiu à abordagem e efetuou disparos. Um dos suspeitos, de 16 anos, foi atingido. O outro ocupante da moto conseguiu fugir. Após desarmar o adolescente, o guarda constatou que a arma utilizada por ele era, na verdade, uma réplica de pistola.

O adolescente foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Macarenko, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no local.

Durante as buscas pelo segundo suspeito, os agentes localizaram uma motocicleta Triumph Trident abandonada às margens da estrada, a cerca de 50 metros do local da tentativa de roubo. Uma consulta ao sistema revelou que o veículo havia sido roubado no dia 17, em Campinas.

As equipes continuaram as diligências e encontraram um jovem de 18 anos escondido em meio a árvores. Com ele, foram apreendidos um celular e um capacete. O jovem se apresentou como condutor da motocicleta e afirmou que não sabia que o adolescente estava armado nem que ele pretendia cometer o assalto.

Ele foi conduzido ao plantão policial de Sumaré, autuado por receptação e permaneceu preso à disposição da Justiça. A motocicleta foi restituída ao proprietário. O caso foi registrado como receptação e morte decorrente de intervenção policial e será investigado pela Polícia Civil.

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