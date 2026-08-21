Um adolescente de 16 anos morreu na noite da última quarta-feira (19) após ser baleado durante uma tentativa de roubo na Estrada Municipal Valencio Callegari, no Parque Santo Antônio, em Sumaré.
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De acordo com o 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), o caso ocorreu por volta das 19h20, quando um guarda civil municipal de Campinas, que estava de folga, trafegava pela via em uma motocicleta e foi surpreendido por dois homens em uma moto de grande porte. A dupla tentou roubar o veículo da vítima e, segundo o guarda, o garupa estava armado.
O GCM reagiu à abordagem e efetuou disparos. Um dos suspeitos, de 16 anos, foi atingido. O outro ocupante da moto conseguiu fugir. Após desarmar o adolescente, o guarda constatou que a arma utilizada por ele era, na verdade, uma réplica de pistola.
O adolescente foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Macarenko, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no local.
Durante as buscas pelo segundo suspeito, os agentes localizaram uma motocicleta Triumph Trident abandonada às margens da estrada, a cerca de 50 metros do local da tentativa de roubo. Uma consulta ao sistema revelou que o veículo havia sido roubado no dia 17, em Campinas.
As equipes continuaram as diligências e encontraram um jovem de 18 anos escondido em meio a árvores. Com ele, foram apreendidos um celular e um capacete. O jovem se apresentou como condutor da motocicleta e afirmou que não sabia que o adolescente estava armado nem que ele pretendia cometer o assalto.
Ele foi conduzido ao plantão policial de Sumaré, autuado por receptação e permaneceu preso à disposição da Justiça. A motocicleta foi restituída ao proprietário. O caso foi registrado como receptação e morte decorrente de intervenção policial e será investigado pela Polícia Civil.