Uma ação integrada entre Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, com apoio do Ministério Público, resultou na deflagração da Operação Submundo na tarde de quinta-feira (20), no bairro Jardim Itatinga, em Campinas. A região, historicamente marcada pela exploração sexual e pela incidência de outros crimes, foi alvo de uma força-tarefa que envolveu mais de 90 agentes de segurança pública.

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A operação teve como foco o combate a crimes contra a dignidade sexual, extorsão, falsificação e adulteração de bebidas e alimentos, tráfico de drogas e exploração de jogos de azar. As equipes contaram ainda com o suporte da Vigilância Sanitária de Campinas e da Associação Brasileira de Bebidas.

Ao longo das diligências, mais de 20 estabelecimentos foram fiscalizados. A maioria deles foi interditada devido à constatação de condições inadequadas de higiene e funcionamento. Além disso, os agentes identificaram adulteração de bebidas, funcionamento irregular de jogos de azar e venda de medicamentos em locais não autorizados.