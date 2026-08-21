A passagem de uma frente fria nesta sexta-feira (21) altera as condições do tempo em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). Ao longo do dia, o céu deve apresentar variação significativa na nebulosidade, alternando entre parcialmente nublado e nublado.

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Há previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde, especialmente nos municípios localizados a leste de Campinas. Os acumulados, no entanto, devem ser baixos. Com o aumento da cobertura de nuvens, as temperaturas não alcançam picos elevados. Pela manhã, os termômetros marcam cerca de 18°C, enquanto a máxima à tarde fica entre 26°C e 27°C.

Os ventos sopram com intensidade moderada, com rajadas pontuais que podem chegar a 40 km/h, sem risco significativo de quedas de árvores ou destelhamentos, mas que podem trazer desconforto para atividades ao ar livre, especialmente em altura.