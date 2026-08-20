Um trecho da Rua Dr. Guilherme da Silva, no Cambuí, será totalmente interditado nesta sexta-feira (21) para obras da Sanasa.

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O bloqueio ocorrerá das 8h30 às 16h, entre a Avenida Júlio de Mesquita e a Rua João Francisco de Andrade.

Segundo a Emdec, a intervenção será necessária para reparar um afundamento na faixa central da via e corrigir a rede de esgoto, nas proximidades do número 172.

Desvios serão montados