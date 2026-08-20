20 de agosto de 2026
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TRÂNSITO NO CAMBUÍ

Afundamento e rede de esgoto fecham rua no Cambuí

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google
Rua Guilherme da Silva será fechada das 8h30 às 16h para reparo em afundamento e correção da rede de esgoto.
Rua Guilherme da Silva será fechada das 8h30 às 16h para reparo em afundamento e correção da rede de esgoto.

Um trecho da Rua Dr. Guilherme da Silva, no Cambuí, será totalmente interditado nesta sexta-feira (21) para obras da Sanasa.

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O bloqueio ocorrerá das 8h30 às 16h, entre a Avenida Júlio de Mesquita e a Rua João Francisco de Andrade.

Segundo a Emdec, a intervenção será necessária para reparar um afundamento na faixa central da via e corrigir a rede de esgoto, nas proximidades do número 172.

Desvios serão montados

Para chegar à Avenida Anchieta, os motoristas deverão seguir pela Avenida Júlio de Mesquita, Rua Joaquim Novaes e, depois, acessar a Anchieta.

Já quem precisar chegar aos comércios locais ou ao trecho liberado da Guilherme da Silva deverá utilizar as ruas Quatorze de Dezembro e João Francisco de Andrade, retornando depois à via.

A Emdec fará ainda reserva de vagas durante a madrugada para impedir o estacionamento no trecho onde ocorrerão os serviços.

Agentes de mobilidade estarão no local para orientar os condutores.

Segundo a empresa municipal, não haverá alterações nas linhas do transporte coletivo.

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