O período de calor e tempo seco está perto do fim em Campinas. Uma frente fria avança sobre o Estado de São Paulo entre esta quinta-feira (20) e sexta (21) e coloca a região sob risco de rajadas de vento que podem superar os 75 km/h.
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O alerta é da Defesa Civil do Estado e inclui Campinas entre as regiões onde os ventos devem ganhar maior intensidade entre sexta-feira e domingo (23). Além da ventania, a mudança nas condições atmosféricas pode provocar pancadas de chuva de moderada a forte, raios e eventual queda de granizo.
A chegada do sistema também derruba as temperaturas. Campinas deve ter mínima de 14°C e máxima de 25°C na sexta-feira. No fim de semana, os termômetros podem chegar aos 12°C, enquanto as máximas ficam em torno de 25°C.
A virada interrompe uma sequência de dias marcados por temperaturas elevadas e baixa umidade do ar na cidade.
Ventania é principal preocupação
A Defesa Civil chama atenção especialmente para a força dos ventos. Além da região de Campinas, estão entre as áreas de maior risco a Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e as regiões de Registro, Sorocaba, São José dos Campos, Marília, Presidente Prudente, Bauru e Araraquara.
Rajadas acima de 75 km/h podem provocar quedas de árvores, destelhamentos, danos em estruturas frágeis e interrupções no fornecimento de energia, além de afetar o trânsito.
Outro fenômeno possível é a formação de tempestades de poeira. Agosto tem registrado pouca chuva e o solo está bastante seco, condição que facilita que rajadas mais fortes levantem grande quantidade de partículas.
Nas rodovias, a poeira pode reduzir rapidamente a visibilidade e exigir atenção redobrada dos motoristas.
Temperatura cai no fim de semana
A sexta-feira marca o início da mudança mais significativa em Campinas, com previsão de temperaturas entre 14°C e 25°C.
No sábado (22) e domingo, o ar mais frio ganha força e a mínima prevista para a região cai para 12°C, com máxima de 25°C.
A Defesa Civil mantém o monitoramento das condições meteorológicas e orienta a população a acompanhar os alertas oficiais diante da possibilidade de temporais e ventos fortes.