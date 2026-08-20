O período de calor e tempo seco está perto do fim em Campinas. Uma frente fria avança sobre o Estado de São Paulo entre esta quinta-feira (20) e sexta (21) e coloca a região sob risco de rajadas de vento que podem superar os 75 km/h.

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O alerta é da Defesa Civil do Estado e inclui Campinas entre as regiões onde os ventos devem ganhar maior intensidade entre sexta-feira e domingo (23). Além da ventania, a mudança nas condições atmosféricas pode provocar pancadas de chuva de moderada a forte, raios e eventual queda de granizo.

A chegada do sistema também derruba as temperaturas. Campinas deve ter mínima de 14°C e máxima de 25°C na sexta-feira. No fim de semana, os termômetros podem chegar aos 12°C, enquanto as máximas ficam em torno de 25°C.