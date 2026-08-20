Campinas lançou nesta quinta-feira (20) o Programa Gestante Campineira, uma plataforma digital voltada a orientar mulheres durante a gravidez e no período após o parto.
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A iniciativa reúne site com informações, curso online e serviço de teleorientação com profissionais de saúde.
O programa faz parte da estratégia de Saúde Digital da Prefeitura e pretende complementar o acompanhamento presencial já realizado pela rede municipal.
O site concentra conteúdos sobre pré-natal, parto, puerpério, amamentação e cuidados com o bebê.
Também oferece calculadora gestacional, materiais de orientação, vídeos de primeiros socorros para bebês e conteúdos organizados de acordo com cada fase da gestação.
As informações, segundo a Prefeitura, são baseadas em evidências científicas.
O Curso Online para Gestantes aborda temas como sinais de alerta durante a gravidez, alimentação, planejamento do parto, cuidados com o recém-nascido, vacinação e saúde mental.
Ao concluir as atividades, a participante recebe certificado e passa a ter acesso ao serviço de teleorientação.
Nesse atendimento remoto, profissionais de saúde poderão esclarecer dúvidas sobre gravidez, recuperação após o parto, amamentação e cuidados nas primeiras semanas de vida do bebê.
Mães de bebês prematuros ou com baixo peso também poderão utilizar a teleorientação mesmo sem ter feito o curso.
O curso não será restrito às pacientes da rede pública. Qualquer gestante que more em Campinas poderá participar, mesmo que faça o pré-natal na rede particular.
As integrantes da primeira turma que concluírem o curso também receberão um álbum do bebê produzido pelo Programa Primeira Infância Campineira.
SUS realizou 56% dos partos neste ano
Durante o lançamento, a Secretaria de Saúde apresentou dados sobre o atendimento às gestantes na cidade.
Entre janeiro e julho de 2026, Campinas registrou 6.537 nascidos vivos. Desse total, 3.662 partos, ou 56%, foram realizados pelo SUS.
A atenção primária continua sendo a porta de entrada para o pré-natal na rede pública, com acompanhamento nos centros de saúde e pelas equipes de Saúde da Família.
A nova plataforma entra como uma ferramenta complementar para ampliar o acesso a informações e manter contato com as gestantes também fora das consultas presenciais.