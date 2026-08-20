Campinas lançou nesta quinta-feira (20) o Programa Gestante Campineira, uma plataforma digital voltada a orientar mulheres durante a gravidez e no período após o parto.

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A iniciativa reúne site com informações, curso online e serviço de teleorientação com profissionais de saúde.

O programa faz parte da estratégia de Saúde Digital da Prefeitura e pretende complementar o acompanhamento presencial já realizado pela rede municipal.