A crise no transporte coletivo de Campinas ganhou um novo componente em meio à reviravolta na licitação bilionária do sistema. A Sancetur (Santa Cecília Turismo), que havia vencido um dos lotes do leilão posteriormente anulado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), colocou à disposição da Prefeitura até 320 ônibus para uma eventual operação emergencial na cidade.

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A oferta foi formalizada em ofício encaminhado nesta quarta-feira (19) ao prefeito Dário Saadi. A empresa afirma ter condições de mobilizar imediatamente veículos fabricados entre 2024 e 2026, além de estrutura operacional e pessoal necessários para a prestação do serviço.

Em contato com o Portal Sampi Campinas, a Prefeitura de Campinas confirma que recebeu o ofício protocolado pela Sancetur – Santa Cecília Turismo Ltda - e encaminhou o documento para a área técnica, que fará uma análise sobre a sugestão da empresa.