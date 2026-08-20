A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp (Incamp) abriu inscrições para novos projetos e startups interessados em participar dos programas de pré-incubação e incubação.

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O prazo segue até 9 de outubro e não é necessário ter vínculo com a Unicamp para participar.

A seleção aceita propostas de base tecnológica de qualquer área do conhecimento. A inscrição deve ser feita pela página da Incamp e custa R$ 350 por proposta.

Duas modalidades