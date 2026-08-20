A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp (Incamp) abriu inscrições para novos projetos e startups interessados em participar dos programas de pré-incubação e incubação.
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O prazo segue até 9 de outubro e não é necessário ter vínculo com a Unicamp para participar.
A seleção aceita propostas de base tecnológica de qualquer área do conhecimento. A inscrição deve ser feita pela página da Incamp e custa R$ 350 por proposta.
Duas modalidades
A pré-incubação é voltada a projetos que ainda estão em fase inicial, de ideação ou desenvolvimento. O programa pode durar até 12 meses e busca ajudar os participantes a estruturar e validar o modelo de negócio.
Já a incubação é destinada a quem já possui uma empresa de base tecnológica ou está próximo de constituí-la. Nesse caso, o acompanhamento pode durar até três anos, com foco em formação gerencial e desenvolvimento do negócio.
Os selecionados ainda poderão optar por participação residente ou não-residente. Há possibilidade de uso de laboratório, escritório ou espaço de coworking no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, além da modalidade a distância.
Capacitação e mentorias
Os participantes terão acesso a atividades de formação em áreas como gestão, marketing e vendas, além de mentorias e acompanhamento especializado da Agência de Inovação Inova Unicamp e parceiros.
A proposta é apoiar o desenvolvimento das empresas e ampliar as conexões com o ecossistema de inovação.
Finalistas do Desafio Unicamp e ex-alunos de disciplinas de Empreendedorismo da Inova poderão pedir isenção da taxa de inscrição, desde que comprovem os requisitos previstos no edital.
Webinar tira dúvidas
A Incamp também realizará um encontro online e gratuito em 31 de agosto para explicar as regras do processo seletivo.
As bancas de avaliação estão previstas entre 19 e 22 de outubro, e o resultado deve ser divulgado em 23 de outubro.