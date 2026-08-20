A Câmara de Campinas aprovou nesta quarta-feira (19), em primeira discussão, dois projetos que autorizam a Prefeitura a renegociar dívidas do município e alongar os prazos de pagamento. Uma das propostas trata do débito com a União; a outra, de obrigações previdenciárias vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

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As duas medidas ainda precisam passar por nova votação antes de seguirem para sanção. Se aprovadas definitivamente, darão ao Executivo autorização para buscar condições previstas recentemente pela legislação federal, incluindo parcelamentos de até 30 anos em um dos casos e redução de encargos em determinadas situações.

O líder do governo na Câmara, Paulo Haddad (PSD), afirmou que a expectativa é de que as mudanças reduzam a pressão das dívidas sobre o caixa municipal.

Dívida com a União em 360 vezes