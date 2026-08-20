A Câmara de Campinas aprovou nesta quarta-feira (19), em primeira discussão, dois projetos que autorizam a Prefeitura a renegociar dívidas do município e alongar os prazos de pagamento. Uma das propostas trata do débito com a União; a outra, de obrigações previdenciárias vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
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As duas medidas ainda precisam passar por nova votação antes de seguirem para sanção. Se aprovadas definitivamente, darão ao Executivo autorização para buscar condições previstas recentemente pela legislação federal, incluindo parcelamentos de até 30 anos em um dos casos e redução de encargos em determinadas situações.
O líder do governo na Câmara, Paulo Haddad (PSD), afirmou que a expectativa é de que as mudanças reduzam a pressão das dívidas sobre o caixa municipal.
Dívida com a União em 360 vezes
O primeiro projeto envolve uma dívida originada de contrato de confissão, consolidação e refinanciamento firmado no início dos anos 2000 e autorizado por uma lei municipal de 1999.
A proposta permite à Prefeitura reparcelar, repactuar, revisar ou consolidar o saldo devedor, com possibilidade de ampliar o pagamento para até 360 parcelas mensais.
Segundo o governo municipal, análises preliminares da Secretaria de Finanças indicam que uma renegociação pode reduzir encargos e melhorar o fluxo de caixa no curto prazo.
A autorização da Câmara, porém, não obriga a Prefeitura a fechar um novo acordo. A adesão só deverá ocorrer caso a Administração conclua que as novas condições são financeiramente vantajosas.
Débitos previdenciários em 300 parcelas
O segundo texto autoriza Campinas a aderir ao Parcelamento Excepcional de Municípios de 2025, destinado à renegociação de débitos previdenciários com o RGPS.
Podem ser incluídas dívidas vencidas até 31 de agosto de 2025, inclusive valores que já estejam parcelados ou sejam discutidos administrativa ou judicialmente.
Nesse caso, o prazo poderá chegar a 300 prestações mensais. A legislação federal também admite, conforme as condições do acordo, redução de multas, juros de mora, encargos legais e honorários advocatícios.
A Prefeitura argumenta que o reparcelamento pode diminuir o custo do passivo e liberar recursos do orçamento para outras despesas.
Projeto da focinheira adiado
A sessão também tinha previsão de votação definitiva do projeto que obriga cães considerados de grande porte a usarem focinheira em espaços públicos de Campinas, mas a análise foi adiada.
O texto, de autoria do vereador Otto Alejandro (PL), prevê fiscalização pela Guarda Municipal e multas para os responsáveis que descumprirem a regra.
A proposta da focinheira e os demais projetos que ainda constavam da pauta não foram votados nesta quarta-feira.