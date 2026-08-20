Na madrugada desta quarta-feira (19), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Valinhos prendeu em flagrante um homem de 24 anos, morador de Campinas, acusado de roubar uma farmácia localizada no início da Avenida Rosa Belmiro Ramos. O valor levado do estabelecimento foi de R$ 95 em espécie.

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De acordo com a GCM, o suspeito ameaçou os funcionários, em sua maioria mulheres, dizendo que os esfaquearia caso não entregassem todo o dinheiro disponível nos caixas. Apesar da intimidação, o montante foi baixo, já que a maior parte dos pagamentos no local é feita por meio de cartões.

A captura do criminoso foi possível graças ao monitoramento em tempo real realizado pelo Cecom (Centro de Controle Operacional da GCM). Assim que as características do suspeito foram repassadas à corporação, as câmeras de videomonitoramento acompanharam seus passos até o bairro Jardim das Figueiras, onde equipes foram direcionadas e conseguiram abordá-lo.