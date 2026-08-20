20 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Mulher de 34 anos morre atropelada na Zeferino Vaz

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Danielle Cirne Lopes, de 34 anos, morreu após ser atropelada na Rodovia Professor Zeferino Vaz, em Artur Nogueira.
Danielle Cirne Lopes, de 34 anos, morreu após ser atropelada na Rodovia Professor Zeferino Vaz, em Artur Nogueira.

Danielle Cirne Lopes, de 34 anos, foi a vítima fatal de um atropelamento na noite de quarta-feira (19), na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Artur Nogueira. O acidente aconteceu por volta das 20h, próximo ao viaduto de acesso à cidade pela Rua Rui Barbosa, quase em frente à rodoviária.

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Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, que administra a via, a mulher atravessava a pista quando foi atingida por um veículo. Equipes de socorro foram acionadas e tentaram reanimá-la ainda no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada ao hospital.

O motorista do carro envolvido no acidente permaneceu no local e prestou depoimento às autoridades. Ele afirmou que a mulher surgiu repentinamente na pista e que não foi possível evitar a colisão. O condutor passou pelo teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool.

A Guarda Municipal isolou a área até a chegada da Polícia Militar Rodoviária, que assumiu a ocorrência. O corpo de Danielle foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Americana, onde passará por exames complementares. A Polícia Civil também deve investigar as circunstâncias do acidente.

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