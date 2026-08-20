Danielle Cirne Lopes, de 34 anos, foi a vítima fatal de um atropelamento na noite de quarta-feira (19), na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Artur Nogueira. O acidente aconteceu por volta das 20h, próximo ao viaduto de acesso à cidade pela Rua Rui Barbosa, quase em frente à rodoviária.

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Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, que administra a via, a mulher atravessava a pista quando foi atingida por um veículo. Equipes de socorro foram acionadas e tentaram reanimá-la ainda no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada ao hospital.

O motorista do carro envolvido no acidente permaneceu no local e prestou depoimento às autoridades. Ele afirmou que a mulher surgiu repentinamente na pista e que não foi possível evitar a colisão. O condutor passou pelo teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool.