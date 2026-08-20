20 de agosto de 2026
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INDAIATUBA

Serra elétrica e macaco levam Guarda a deter dois homens

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Guarda Civil de Indaiatuba deteve dois homens com ferramentas associadas ao furto de catalisadores.
Guarda Civil de Indaiatuba deteve dois homens com ferramentas associadas ao furto de catalisadores.

Agentes do COI (Centro de Operações e Inteligência) da Guarda Civil de Indaiatuba identificaram um veículo com características compatíveis com os utilizados em uma série de furtos de catalisadores registrados na região.

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Por meio de monitoramento em tempo real, os operadores do centro de inteligência passaram a rastrear os deslocamentos do automóvel e acionaram imediatamente as equipes que estavam em patrulhamento nas ruas. As informações foram repassadas em poucos minutos, o que permitiu a localização e abordagem do carro no bairro Caldeira.

Durante a vistoria, os agentes encontraram dois homens no interior do veículo, além de uma serra elétrica, lâminas e um macaco hidráulico, ferramentas frequentemente associadas à prática criminosa de corte e remoção de catalisadores.

A dupla foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial de plantão. O caso segue sob investigação.

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