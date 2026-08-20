Agentes do COI (Centro de Operações e Inteligência) da Guarda Civil de Indaiatuba identificaram um veículo com características compatíveis com os utilizados em uma série de furtos de catalisadores registrados na região.
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Por meio de monitoramento em tempo real, os operadores do centro de inteligência passaram a rastrear os deslocamentos do automóvel e acionaram imediatamente as equipes que estavam em patrulhamento nas ruas. As informações foram repassadas em poucos minutos, o que permitiu a localização e abordagem do carro no bairro Caldeira.
Durante a vistoria, os agentes encontraram dois homens no interior do veículo, além de uma serra elétrica, lâminas e um macaco hidráulico, ferramentas frequentemente associadas à prática criminosa de corte e remoção de catalisadores.
A dupla foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial de plantão. O caso segue sob investigação.