Agentes do COI (Centro de Operações e Inteligência) da Guarda Civil de Indaiatuba identificaram um veículo com características compatíveis com os utilizados em uma série de furtos de catalisadores registrados na região.

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Por meio de monitoramento em tempo real, os operadores do centro de inteligência passaram a rastrear os deslocamentos do automóvel e acionaram imediatamente as equipes que estavam em patrulhamento nas ruas. As informações foram repassadas em poucos minutos, o que permitiu a localização e abordagem do carro no bairro Caldeira.

Durante a vistoria, os agentes encontraram dois homens no interior do veículo, além de uma serra elétrica, lâminas e um macaco hidráulico, ferramentas frequentemente associadas à prática criminosa de corte e remoção de catalisadores.